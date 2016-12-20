Кексы «Чаепитие с секретом» Ольга Ржеутская. Мастер-класс по лепке чашечек и блюдец из мастики и их роспись.

СО ВСЕГО СВЕТА

Торт «Сказка странствий» Юлия Чернакова. Скульптурный торт в виде енота и маленького лепрекона-наездника.

Торт «Трон короля» Юлия Чернакова. Торт по мотивам сераила "Игра Престолов".Мастер-класс по созданию трона и дракона.

Торт «Пасхальный венок» Анастасия Калязина. Мастер-класс по созданию пасхальной композиции с применением очень интересных техник.

Торт «Весна на даче» Ольга Зимогляд. Сахарная флористика. Создание альстромерии, махрового нарцисса и фантазийных листиков, а также фрезии из мастики.

Дорогие наши читатели и читательницы!Поздравляем вас с Новым 2017 годом! Пусть в каждый дом он принесёт благополучие и счастье, а в каждую творческую мастерскую – хорошее, рабочее настроение, массу идей и неукротимое желание воплощать их в жизнь! За окошком холода, серое, хмурое небо, солнышко выглядывает очень редко, а на наших страницах уже расцвели всеми красками яркие весенние цветы. Наши авторы, мастера сахарной флористики, Ольга Зимогляд и Татьяна Аксёнова подготовили новые мастер-классы по нарциссам, альстромерии и нигелле, а Надежда Карманцева покажет, как легко и оригинально можно украсить торт кремовыми цветами калины „бульденеж“. Мастер-класс по весёлой и красочной масленичной карусели с пряничными лошадками от Ольги Ржеутской поможет вам приготовить запоминающийся торт на детский праздник. Любители лепки совершат путешествие в сказку, где вместе с Юлией Чернаковой освоят лепку гнома-леприкона, который только на первый взгляд кажется сердитым и неприветливым, или слепят дракона и знаменитый трон из многим полюбившегося сериала. Вместе с Еленой Херберт вы побываете на известной выставке тортов в Бирмингеме. Хочется отметить, что уровень работ последней выставки очень высок, и мы от всей души поздравляем с золотыми наградами наших соотечественниц Жанну Рябкову и Юлию Терешину. Любителей выпечки ждёт статья по работе со слоёным тестом, а также рецепты круассанов и круффинов от Оксаны Андерсен. Алла Карбивничая подготовила два вкуснейших десерта для любителей сладкого. Творите и готовьте вместе с нами!

Подробности 20 October 2016

В новом номере журнала «ТортДеко» мы с нашими авторами прониклись духом предстоящих праздников задолго до их приближения. Готовили и украшали для вас зимние торты, пряники и десерты.

Вас удивят красивые часы, из такого «настоящего камня», очаровательная Снегурочка, трогательный зимний букет на белоснежном торте, витиеватый декор из королевской глазури, скульптурный торт, элегантный свадебный торт, пряничные ёлочные игрушки и последний всплеск ярких осенних красок кремового торта в малазийском стиле.

Творите и готовьте вместе с нами!

МАСТЕР-КЛАСС

Торт «Зимние розы» Очень нежный торт, украшенный цветами морозника, анемона, английской розой, а также ягодами падубы и скимии.“

Олеся Голумбевская.

Торт «Разноцветье самоцветов» Анастасия Калязина. Торт в виде часов. Техника создания горного минерала из мастики, изомальта и шоколада.

Торт «Снегурочка» Даяна Лус. Реалистичная лепка девушки в зимнем наряде, а также лепка оленя и деревьев.

Торт «Цветок на снегу» Анастасия Ситдикова. Декорирование торта королевской глазурью и создание фантазийного цветка.

Торт «Снежный вальс» Жанна Рябкова. Свадебный торт, украшенный рождественской розой и нектарником.

Торт «Сказка странствий» Юлия Чернакова. Скульптурный торт в виде енота и маленького лепрекона-наездника.

«Посмотри в глаза» Юлия Чернакова. Создание реалистичный глаз из изомальта. Роспись глаз разных видов животных.

Пряничный домик «Сказочный теремок» Ольга Зимогляд. Подробный мастер-класс по созданию пряничного домика и его украшению.

Кекс «Брусничная поляна» Жанна Рябкова. Создание ягод и листьев брусники.

КРЕМОВЫЙ МИР



Торт «Осенний поцелуй» Валерия Можаева. Кремовый торт в малазийском стиле.

МЕЛКАЯ ШТУЧКА



Пряники «Шишка с сюрпризом» Ольга Ржеутская. Объемные пряники в виде новогодних игрушек.

РЕЦЕПТЫ

Кекс «Чайный» Жанна Рябкова

Муссовый торт Десерт «Ягодный каприз» Алла Карбивничая

Тесто для пряников Ольга Ржеутская

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