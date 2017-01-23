В каждом номере журнала вы найдете более 6 мастер классов по украшению тортов, пасхальные рецепты, уроки по украшению и созданию пряников, мастер-классы по лепке цыплят, уточек, барашка, сахарная флористика и многое другое!

Хоть на дворе все еще зима, но весна уже бежит нам навстречу! И самое время подготовиться к ней. В каждом номере журнала вы найдете более 6 мастер классов по украшению тортов, пасхальные рецепты, уроки по украшению и созданию пряников, мастер-классы по лепке цыплят, уточек, барашка, сахарная флористика и многое другое!

Хоть на дворе все еще зима, но весна уже бежит нам навстречу! И самое время подготовиться к ней. В каждом номере журнала вы найдете более 6 мастер классов по украшению тортов, пасхальные рецепты, уроки по украшению и созданию пряников, мастер-классы по лепке цыплят, уточек, барашка, сахарная флористика и многое другое!

Подробности 20 December 2016

Дорогие наши читатели и читательницы!Поздравляем вас с Новым 2017 годом! Пусть в каждый дом он принесёт благополучие и счастье, а в каждую творческую мастерскую – хорошее, рабочее настроение, массу идей и неукротимое желание воплощать их в жизнь! За окошком холода, серое, хмурое небо, солнышко выглядывает очень редко, а на наших страницах уже расцвели всеми красками яркие весенние цветы. Наши авторы, мастера сахарной флористики, Ольга Зимогляд и Татьяна Аксёнова подготовили новые мастер-классы по нарциссам, альстромерии и нигелле, а Надежда Карманцева покажет, как легко и оригинально можно украсить торт кремовыми цветами калины „бульденеж“. Мастер-класс по весёлой и красочной масленичной карусели с пряничными лошадками от Ольги Ржеутской поможет вам приготовить запоминающийся торт на детский праздник. Любители лепки совершат путешествие в сказку, где вместе с Юлией Чернаковой освоят лепку гнома-леприкона, который только на первый взгляд кажется сердитым и неприветливым, или слепят дракона и знаменитый трон из многим полюбившегося сериала. Вместе с Еленой Херберт вы побываете на известной выставке тортов в Бирмингеме. Хочется отметить, что уровень работ последней выставки очень высок, и мы от всей души поздравляем с золотыми наградами наших соотечественниц Жанну Рябкову и Юлию Терешину. Любителей выпечки ждёт статья по работе со слоёным тестом, а также рецепты круассанов и круффинов от Оксаны Андерсен. Алла Карбивничая подготовила два вкуснейших десерта для любителей сладкого. Творите и готовьте вместе с нами!