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Содержание
МАСТЕР-КЛАСС
Торт «Масленичная карусель» Ольга Ржеутская. Изготовление оригинальной подставки под торт. Роспись пряников.
Торт «Весна на даче» Ольга Зимогляд. Сахарная флористика. Создание альстромерии, махрового нарцисса и фантазийных листиков, а также фрезии из мастики.
Торт «Пасхальный венок» Анастасия Калязина. Мастер-класс по созданию пасхальной композиции с применением очень интересных техник.
Торт «Небесная лазурь» Татьяна Аксёнова. Реалистичная лепка ветки сосны, твидии, нигеллы из мастики.
Торт «Трон короля» Юлия Чернакова. Торт по мотивам сераила "Игра Престолов".Мастер-класс по созданию трона и дракона.
Торт «Сказка странствий» Юлия Чернакова. Скульптурный торт в виде енота и маленького лепрекона-наездника.
СО ВСЕГО СВЕТА
Международная выставка тортов. Елена Херберт
ИСТОРИЯ ОТ МАЭСТРО
История одного вдохновения. Надежда Карманцева
КРЕМОВЫЙ МИР
Торт «По мотивам вазы "Бульдонеж"» Надежда Карманцева. Мастер-класс по украшению торта кремовыми цветами калины „бульденеж“
МЕЛКАЯ ШТУЧКА
Кексы «Чаепитие с секретом» Ольга Ржеутская. Мастер-класс по лепке чашечек и блюдец из мастики и их роспись.
ТЕХНОЛОГИЯ
Круффины = круассаны + маффины. Оксана Андерсен
РЕЦЕПТЫ
Бисквит молекулярный («мох») Анастасия Калязина. Технология создания сладкого мха
Десерт «Медовый месяц» Алла Карбивничая
Тирамису "Клубничные облака" Алла Карбивничая
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В новом номере журнала «ТортДеко» мы с нашими авторами прониклись духом предстоящих праздников задолго до их приближения. Готовили и украшали для вас зимние торты, пряники и десерты.
Вас удивят красивые часы, из такого «настоящего камня», очаровательная Снегурочка, трогательный зимний букет на белоснежном торте, витиеватый декор из королевской глазури, скульптурный торт, элегантный свадебный торт, пряничные ёлочные игрушки и последний всплеск ярких осенних красок кремового торта в малазийском стиле.
Творите и готовьте вместе с нами!
МАСТЕР-КЛАСС
Торт «Зимние розы» Очень нежный торт, украшенный цветами морозника, анемона, английской розой, а также ягодами падубы и скимии.“
Олеся Голумбевская.
Торт «Разноцветье самоцветов» Анастасия Калязина. Торт в виде часов. Техника создания горного минерала из мастики, изомальта и шоколада.
Торт «Снегурочка» Даяна Лус. Реалистичная лепка девушки в зимнем наряде, а также лепка оленя и деревьев.
Торт «Цветок на снегу» Анастасия Ситдикова. Декорирование торта королевской глазурью и создание фантазийного цветка.
Торт «Снежный вальс» Жанна Рябкова. Свадебный торт, украшенный рождественской розой и нектарником.
Торт «Сказка странствий» Юлия Чернакова. Скульптурный торт в виде енота и маленького лепрекона-наездника.
«Посмотри в глаза» Юлия Чернакова. Создание реалистичный глаз из изомальта. Роспись глаз разных видов животных.
Пряничный домик «Сказочный теремок» Ольга Зимогляд. Подробный мастер-класс по созданию пряничного домика и его украшению.
Кекс «Брусничная поляна» Жанна Рябкова. Создание ягод и листьев брусники.
КРЕМОВЫЙ МИР
Торт «Осенний поцелуй» Валерия Можаева. Кремовый торт в малазийском стиле.
МЕЛКАЯ ШТУЧКА
Пряники «Шишка с сюрпризом» Ольга Ржеутская. Объемные пряники в виде новогодних игрушек.
РЕЦЕПТЫ
Кекс «Чайный» Жанна Рябкова
Муссовый торт Десерт «Ягодный каприз» Алла Карбивничая
Тесто для пряников Ольга Ржеутская
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