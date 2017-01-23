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Хоть на дворе все еще зима, но весна уже бежит нам навстречу! И самое время подготовиться к ней.
В каждом номере журнала вы найдете более 6 мастер классов по украшению тортов, пасхальные рецепты, уроки по украшению и созданию пряников, мастер-классы по лепке цыплят, уточек, барашка, сахарная флористика и многое другое!
Хоть на дворе все еще зима, но весна уже бежит нам навстречу! И самое время подготовиться к ней.
В каждом номере журнала вы найдете более 6 мастер классов по украшению тортов, пасхальные рецепты, уроки по украшению и созданию пряников, мастер-классы по лепке цыплят, уточек, барашка, сахарная флористика и многое другое!
В каждом номере журнала вы найдете более 6 мастер классов по украшению тортов, пасхальные рецепты, уроки по украшению и созданию пряников, мастер-классы по лепке цыплят, уточек, барашка, сахарная флористика и многое другое!
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Содержание
МАСТЕР-КЛАСС
Торт «Масленичная карусель» Ольга Ржеутская. Изготовление оригинальной подставки под торт. Роспись пряников.
Торт «Весна на даче» Ольга Зимогляд. Сахарная флористика. Создание альстромерии, махрового нарцисса и фантазийных листиков, а также фрезии из мастики.
Торт «Пасхальный венок» Анастасия Калязина. Мастер-класс по созданию пасхальной композиции с применением очень интересных техник.
Торт «Небесная лазурь» Татьяна Аксёнова. Реалистичная лепка ветки сосны, твидии, нигеллы из мастики.
Торт «Трон короля» Юлия Чернакова. Торт по мотивам сераила "Игра Престолов".Мастер-класс по созданию трона и дракона.
Торт «Сказка странствий» Юлия Чернакова. Скульптурный торт в виде енота и маленького лепрекона-наездника.
СО ВСЕГО СВЕТА
Международная выставка тортов. Елена Херберт
ИСТОРИЯ ОТ МАЭСТРО
История одного вдохновения. Надежда Карманцева
КРЕМОВЫЙ МИР
Торт «По мотивам вазы "Бульдонеж"» Надежда Карманцева. Мастер-класс по украшению торта кремовыми цветами калины „бульденеж“
МЕЛКАЯ ШТУЧКА
Кексы «Чаепитие с секретом» Ольга Ржеутская. Мастер-класс по лепке чашечек и блюдец из мастики и их роспись.
ТЕХНОЛОГИЯ
Круффины = круассаны + маффины. Оксана Андерсен
РЕЦЕПТЫ
Бисквит молекулярный («мох») Анастасия Калязина. Технология создания сладкого мха
Десерт «Медовый месяц» Алла Карбивничая
Тирамису "Клубничные облака" Алла Карбивничая
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