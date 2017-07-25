Мир Кондитера № 1

Представляю вашему вниманию обложку первого номера журнала «МИР КОНДИТЕРА».

Для этого номера один из наших авторов приготовил подарок для читателей журнала – бесплатный видео урок по изготовлению торта «Белеет парус». Вот так выглядит этот торт.Читателей ждёт встреча как с уже хорошо знакомыми и полюбившимися авторами, так и с новыми, недавно вошедшими в нашу команду.

Содержание первого номера «Мир кондитера»

Шаг за шагом

Торт «Сирень цветёт…»

Олеся Голумбевская

Торт «Скворцы прилетели!»

Анастасия Ситдикова

Торт «Космическая одиссея»

Юлия Чернакова

Торт «Звёздная фантазия»

Анастасия Калязина

Торт «Ретро»

Анастасия Калязина

Пряничный домик «Кошкин дом»

Ольга Зимогляд

Торты «Летний сон»

Ольга Ржеутская

Вокруг света

В мире сказок

Валерия Иванова

Крем & Глазурь

Торт «Сад на окне»

Ирина Мошкина

Мелкая штучка

Пряник «Сирень»

Олеся Голумбевская

Рецепты

Безе «Шоколадный поцелуй»

Ирина Толмачёва

Макарон «Ассорти»

Алла Карбивничая

Видео урок в подарок

Очень жду наших постоянных и новых читателей. Творите и готовьте вместе с «МИРОМ КОНДИТЕРА»!С уважением,Ольга Осинцева.