Вышел новый выпуск журнала ТортДеко №5 (27) октябрь 2016 !!!

В новом номере журнала «ТортДеко» мы с нашими авторами прониклись духом предстоящих праздников задолго до их приближения. Готовили и украшали для вас зимние торты, пряники и десерты.

Вас удивят красивые часы, из такого «настоящего камня», очаровательная Снегурочка, трогательный зимний букет на белоснежном торте, витиеватый декор из королевской глазури, скульптурный торт, элегантный свадебный торт, пряничные ёлочные игрушки и последний всплеск ярких осенних красок кремового торта в малазийском стиле.

Творите и готовьте вместе с нами!

МАСТЕР-КЛАСС

Торт «Зимние розы» Очень нежный торт, украшенный цветами морозника, анемона, английской розой, а также ягодами падубы и скимии.“

Олеся Голумбевская.

Торт «Разноцветье самоцветов» Анастасия Калязина. Торт в виде часов. Техника создания горного минерала из мастики, изомальта и шоколада.

Торт «Снегурочка» Даяна Лус. Реалистичная лепка девушки в зимнем наряде, а также лепка оленя и деревьев.

Торт «Цветок на снегу» Анастасия Ситдикова. Декорирование торта королевской глазурью и создание фантазийного цветка.

Торт «Снежный вальс» Жанна Рябкова. Свадебный торт, украшенный рождественской розой и нектарником.

Торт «Сказка странствий» Юлия Чернакова. Скульптурный торт в виде енота и маленького лепрекона-наездника.

«Посмотри в глаза» Юлия Чернакова. Создание реалистичный глаз из изомальта. Роспись глаз разных видов животных.

Пряничный домик «Сказочный теремок» Ольга Зимогляд. Подробный мастер-класс по созданию пряничного домика и его украшению.

Кекс «Брусничная поляна» Жанна Рябкова. Создание ягод и листьев брусники.

КРЕМОВЫЙ МИР



Торт «Осенний поцелуй» Валерия Можаева. Кремовый торт в малазийском стиле.

МЕЛКАЯ ШТУЧКА



Пряники «Шишка с сюрпризом» Ольга Ржеутская. Объемные пряники в виде новогодних игрушек.

РЕЦЕПТЫ

Кекс «Чайный» Жанна Рябкова

Муссовый торт Десерт «Ягодный каприз» Алла Карбивничая

Тесто для пряников Ольга Ржеутская

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