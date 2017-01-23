Внимание, АКЦИЯ!!!

Хоть на дворе все еще зима, но весна уже бежит нам навстречу! И самое время подготовиться к ней.
В каждом номере журнала вы найдете более 6 мастер классов по украшению тортов, пасхальные рецепты, уроки по украшению и созданию пряников, мастер-классы по лепке цыплят, уточек, барашка, сахарная флористика и многое другое!
Хоть на дворе все еще зима, но весна уже бежит нам навстречу! И самое время подготовиться к ней.
В каждом номере журнала вы найдете более 6 мастер классов по украшению тортов, пасхальные рецепты, уроки по украшению и созданию пряников, мастер-классы по лепке цыплят, уточек, барашка, сахарная флористика и многое другое!
В каждом номере журнала вы найдете более 6 мастер классов по украшению тортов, пасхальные рецепты, уроки по украшению и созданию пряников, мастер-классы по лепке цыплят, уточек, барашка, сахарная флористика и многое другое!