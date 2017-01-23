Внимание, АКЦИЯ!!!

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Всего 999 рублей за 3 номера (14,19 и 24) вместо 1220 рублей

Хоть на дворе все еще зима, но весна уже бежит нам навстречу! И самое время подготовиться к ней.

В каждом номере журнала вы найдете более 6 мастер классов по украшению тортов, пасхальные рецепты, уроки по украшению и созданию пряников, мастер-классы по лепке цыплят, уточек, барашка, сахарная флористика и многое другое!

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