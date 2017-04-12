Прощальное слово

Содержание первого номера «Мир кондитера»

Ещё в январе этого года я не могла даже предположить, что следующее моё обращение к вам будет прощальным. Журнал «ТортДеко» - это то, чем я жила последние годы. Ровно 7 лет назад я задумала и начала реализовывать идею выпуска русского журнала по украшению тортов. А в июле 2010 года вместе с Мариной Доброхотовой мы зарегистрировали наше совместное предприятие «Издательство «ТортДеко»». В это время уже шла работа над нашим первым номером. Как это обычно бывает, планы всегда строятся легко, а вот выполнить их в реальных условиях оказывается очень трудно. Так было и у нас. Начиная это дело, я не представляла, что мне придётся самой и верстать, и корректировать и сдавать номера в печать. Второй номер пришлось делать практически в одиночку, впервые открыв для себя программу вёрстки, о которой прежде я даже и не слышала. Первый год работы над журналом я потом вспоминала, как страшный сон, а сейчас это время мне стало казаться, нет, не триллером, а просто фантастикой - с трудом понимаю, как мне удалось заменять собой целую редакцию, заниматься договорами и переговорами, собрать авторский коллектив… Где брались силы? Где бралось время, я помню. Оно отрывалось у отдыха и сна. В иные дни приходилось работать по 16 часов в сутки, а что такое отпуск, я забыла на годы.С огромной благодарностью я вспоминаю работу с моим первым партнёром Мариной Доброхотовой. Конечно, без неё никогда бы не появился на свет этот журнал. К моему большому сожалению, Марина ушла. Бизнес наш первые годы не приносил прибыли, а двое её маленьких детей требовали постоянного внимания и заботы. Но мой сын к тому времени стал уже взрослым человеком, моим «ребёнком» стал тот журнал, который я делала. С большим уважением я отношусь и ко второму директору Галине Красько. С её приходом наше дело стало расцветать, всё делопроизводство было приведено в идеальный порядок. Кроме того, Галина человек кристальной честности, которому можно доверить хоть все свои сбережения, и это будет надёжнее швейцарского банка. Сегодня я бы хотела выразить публично свою признательность моим первым соратникам, без них не было бы этого журнала.А ещё его не было бы без нашего творческого авторско-редакционного коллектива, и я признательна каждому человеку, который внёс свой вклад в развитие нашего общего дела. С приходом Ольги Ржеутской, с которой мы работаем уже 6 лет вместе, я освободилась от вёрстки половины номера. Это было таким подспорьем, которое трудно переоценить. Наш редактор Елена Херберт привела в порядок все тексты, с её появлением журнал приобрёл свой настоящий уровень. Наши авторы росли вместе с журналом. Становились лучше фото материалы, становились интереснее торты, мы старались, чтобы журнал становился лучше. Экономили каждый квадратный сантиметр, чтобы вместить больше мастер-классов, больше рецептов и статей, чтобы каждый номер был полезен для вас, наши читатели, ведь цена у журнала не маленькая. И конечно, особую благодарность я выражаю вам, нашим читателям. Только благодаря тому, что журнал вами покупался и прочитывался, мы имели возможность его делать и издавать. А ваши искренние отклики вдохновляли на новые свершения.К сожалению, в феврале этого года я получила уведомление от руководства издательства, что продолжать дальнейшее сотрудничество со мной далее не намерены. В мгновение ока я осталась без работы, журнал без своего главного редактора, а подписчики без журналов. Не буду останавливаться на описании своих чувств, трудно поднимать эту тему даже сейчас, когда эмоции немного улеглись. В завершение всех этих воспоминаний хочу только принести вам свои извинения за то, что вы не получаете журнал по подписке, за то, что не уберегла наше детище.Однако жизнь продолжается, вместо бессмысленной борьбы я решила посвятить трудоспособные годы тому делу, которому отдано столько времени и энергии, своему любимому делу. Сейчас я зарегистрировала новое предприятие UAB “Dekorta» по месту своего жительства. Наш творческий коллектив поддержал это начинание. Вся наша редакция, весь авторский коллектив полны решимости начать с нуля, сделать новый журнал лучше прежнего. Я буду выпускать его на английском языке, а в России другой издатель ИП Быстрова Елена Васильевна будет выпускать журнал на русском языке. Я очень благодарна моим новым коллегам за то, что они вместе со мной решили пройти этот тернистый путь заново.Ещё хочу заметить, что любая медаль имеет две стороны. Даже в столь тяжёлой ситуации можно найти свои позитивные моменты. Начиная всё с самого начала, приходится менять не только название журнала и его рубрик, но и стиль, и даже в какой-то мере концепцию. Мы по-прежнему будем стремиться к высокому качеству мастер-классов, наполнять каждый номер полезной информацией, но также надеемся обогатить и расширить содержание журнала. Задуманы новые рубрики, новые подходы к подаче материала. Будем стараться сделать новый журнал интереснее. Я не сказала, как он будет называться?Для этого номера один из наших авторов приготовил подарок для читателей журнала – бесплатный видео урок по изготовлению торта «Белеет парус». Вот так выглядит этот торт.Читателей ждёт встреча как с уже хорошо знакомыми и полюбившимися авторами, так и с новыми, недавно вошедшими в нашу команду.

Шаг за шагом

Торт «Сирень цветёт…»

Олеся Голумбевская

Торт «Скворцы прилетели!»

Анастасия Ситдикова

Торт «Космическая одиссея»

Юлия Чернакова

Торт «Звёздная фантазия»

Анастасия Калязина

Торт «Ретро»

Анастасия Калязина

Пряничный домик «Кошкин дом»

Ольга Зимогляд

Торты «Летний сон»

Ольга Ржеутская

Вокруг света

В мире сказок

Валерия Иванова

Крем & Глазурь

Торт «Сад на окне»

Ирина Мошкина

Мелкая штучка

Пряник «Сирень»

Олеся Голумбевская

Рецепты

Безе «Шоколадный поцелуй»

Ирина Толмачёва

Макарон «Ассорти»

Алла Карбивничая

Видео урок в подарок

Очень жду наших постоянных и новых читателей. Творите и готовьте вместе с «МИРОМ КОНДИТЕРА»!С уважением, Ольга Осинцева.