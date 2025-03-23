ТортДеко - Магазин для кондитера

Сегодня была в магазине на Дунайском. И отношение сотрудников оставляет желать лучшего. Во-первых, пробили товар по 2 раза. Мой косяк, не проверила. Но когда пришла делать возврат, никто даже не извин..
Кристина / 05.02.2025
У вашего магазина проблемы
1. С логистикой, один курьер на 4 магазина. Вы серьёзно?машина на ремонте(
2. И регулярное отсутствие востребованных позиций...требуется перемещение .
Уже оказывается за..
Екатерина / 17.10.2024
Супер медленное обслуживание(((((
Продавец отвлекается на других покупателей, бросив мой заказ , уже час нахожусь в магазине, очень очень все долго, печать не качественная, тут обрезала, там обрезала..
Ирина / 27.09.2024
Лучший магазин для кондитеров! Ассортимент, качество, а особенно очень радует цена) Пожалуйста, оставайтесь и дальше лучшими! ..
Елизавета / 01.11.2023
Я очень люблю Ваш магазин за огромный ассортимент, бонусную систему и внимательность менеджеров - всегда если что свяжутся через ватс ап или позвонят.
Но ужасно не хватает что бы под каждым товаром б..
Виктория Гаврюшенко / 02.06.2023
Отличный магазин, цены ниже чем в других магазинах, продавцы очень вежливые, всегда помогут с выбором.
Отклик оставлен через платформу 2gis...