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Свечи для торта витые "Серпантин" 6 шт, коктейльные, фиолетовые
Артикул:
ЦБ-00014710
92
129.99 руб.
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Свечи в торт "Спирали Люкс", розовый, 6 шт. 0,4*13 + 3 см
Артикул:
ЦБ-00014707
81
129.99 руб.
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Новинка
Малина свежезамороженная, (200 г), коррекс
Артикул:
ЦБ-00014712
35
379.99 руб.
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Новинка
Конфетти "Сердце" цвет Розовое золото, 1,5 см, 50 г.
Артикул:
ЦБ-00014713
6
279.99 руб.
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Новинка
Конфетти "Круг" цвет Голубой микс, Металлик, 1 см, 50 г.
Артикул:
ЦБ-00014705
20
279.99 руб.
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Новинка
Конфетти "Сердце" цвет Фуксия, Металлик, 1,5 см, 50 г.
Артикул:
ЦБ-00014703
18
279.99 руб.
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Новинка
Конфетти "Звезда" цвет Сусальное золото, Хром, 1,5 см, 50 г.
Артикул:
ЦБ-00014702
20
279.99 руб.
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Новинка
Конфетти "Звезда" цвет Серебро, Хром, 1,5 см, 50 г.
Артикул:
ЦБ-00014701
19
279.99 руб.
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Новинка
Фигурка из шоколадной глазури "Мишка принц"
Артикул:
ЦБ-00014696
9
499.99 руб.
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Новинка
Фигурка из шоколадной глазури "Мишка в кепке и очках"
Артикул:
ЦБ-00014694
8
499.99 руб.
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Новинка
Фигурка из шоколадной глазури "Мамонтёнок"
Артикул:
ЦБ-00014695
11
549.99 руб.
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Новинка
Фигурка из шоколадной глазури "Львёнок", 9 см
Артикул:
ЦБ-00014697
5
499.99 руб.
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Товары к Выпускным
Все для свадебного торта
Молд силиконовый "Алфавит Русский", 170*100*7 мм
Артикул:
00-00000240
4
369.99 руб.
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К23 Коробка на 1 капкейк с окном, белый/крафт, 100*100*100мм, ECO
Артикул:
00-00002115
52
41.99 руб.
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К20 Коробка на 6 капкейков, белая, 250*170*100 мм
Артикул:
00-00000834
114
59.99 руб.
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К72 Коробка на 6 капкейков с овальным окном, белая, 235*160*100мм
Артикул:
ЦБ-00003917
749
78.99 руб.
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Трафарет + форма «Мальчик с карандашом» ZFT
Артикул:
ЦБ-00003604
1
299.99 руб.
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Трафарет + форма «Сова с карандашом 2»
Артикул:
ЦБ-00003605
3
299.99 руб.
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К69 Коробка под ассорти десертов с пластиковой крышкой 240*170*70 мм (6 ячеек) (крафт)
Артикул:
ЦБ-00008086
70
169.99 руб.
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Фигурка из шоколадной глазури "Мишка с шариками"
Артикул:
ЦБ-00010281
10
499.90 руб.
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К89 Коробка для шоколадной плитки 160*80*17 мм, крафт
Артикул:
ЦБ-00004540
285
48.99 руб.
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Форма для льда и шоколада 10 ячеек 20x11x2 см "Цифры"
Артикул:
00-00002025
15
239.99 руб.
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Форма пластиковая для шоколада «Карандаши маленькие»
Артикул:
ЦБ-00008870
25
299.99 руб.
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Набор акриловых топперов "Колокольчики"
Артикул:
ЦБ-00010875
35
259.99 руб.
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Бумажный наполнитель "Белый" 2 мм , (50 г)
Артикул:
00-00001846
39
119.99 руб.
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К63 Коробка под муссовые пирожные с пластиковой крышкой, 260*170*60мм, (белая)
Артикул:
ЦБ-00003288
147
165.99 руб.
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Лента атласная №74 25мм*25±1ярд коричневый
Артикул:
00-00003184
13
189.99 руб.
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Трафарет «Первое сентября»
Артикул:
ЦБ-00006597
1
149.99 руб.
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Коробка складная «Любимому учителю», 6 × 14,5 × 3,5 см
Артикул:
ЦБ-00010372
7
48.99 руб.
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Молд 6х6х1 см "Герберы"
Артикул:
00-00001972
12
119.99 руб.
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К131 Коробка на 9 капкейков с пластиковой крышкой, 235*235*100мм
Артикул:
ЦБ-00007355
151
134.99 руб.
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Силиконовая форма №745 "Алфавит №4-мини"
Артикул:
ЦБ-00006963
7
799.99 руб.
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Форма пластиковая для шоколада «Футбол»
Артикул:
ЦБ-00010789
10
329.99 руб.
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К43 Коробка для зефира и печенья с окном 200*200*70 мм, крафт
Артикул:
00-00002296
189
78.99 руб.
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Набор топперов из зеркального акрила "Звёзды сквозные", 9 шт
Артикул:
ЦБ-00007241
6
269.99 руб.
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Коробочка для печенья, белая, 12 х 12 х 3 см
Артикул:
ЦБ-00005158
329
49.99 руб.
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Бумажный наполнитель "Кораллово-красный" 2 мм, (50 г)
Артикул:
00-00001843
1
119.99 руб.
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Тарталетка, 3,5 х 2 см зелёная полоса, (50 шт)
Артикул:
ЦБ-00007872
8
69.99 руб.
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Посыпка "Звезды золотые", 100г
Артикул:
00-00002254
17
149.99 руб.
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К22 Коробка на 6 капкейков с окном, белый/крафт, 250*170*100 мм, ЕСО
Артикул:
00-00002117
321
72.99 руб.
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К75 Коробка для конфет с пластиковой крышкой 235*70*30 мм, белая
Артикул:
ЦБ-00003920
307
76.99 руб.
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Трафарет + форма «Стопка книг»
Артикул:
ЦБ-00003607
3
299.99 руб.
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Топпер акриловый на ножке «Mr & Mrs», золото, 12*8.3 см
Артикул:
ЦБ-00013152
30
299.99 руб.
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Топпер акриловый "Кольца", большие
Артикул:
ЦБ-00012151
8
399.99 руб.
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Топпер акриловый "Кольца"
Артикул:
ЦБ-00009526
3
249.99 руб.
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Лента атласная №124 40мм*25±1ярд розовый АУ
Артикул:
ЦБ-00008729
13
259.99 руб.
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Лента атласная №166 40мм*25±1ярд бледно-розовый АУ
Артикул:
ЦБ-00008730
13
259.99 руб.
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Форма для муссовых десертов и выпечки 8 ячеек "Сердца" 30х17,5х3 см (6,2х6 см), цвет белый
Артикул:
ЦБ-00008725
7
649.99 руб.
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Бонбоньерка свадебная «Платье невесты», 6.6 × 9.6 см
Артикул:
ЦБ-00008689
34
35.99 руб.
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Бонбоньерка «Для него», 8 × 10 × 3 см
Артикул:
ЦБ-00008690
36
35.99 руб.
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Силиконовый мат для отливки шоколада "Ровные сердечки"
Артикул:
ЦБ-00008395
1
289.99 руб.
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Форма перфорированная для выпечки (сердце) 9*2 см
Артикул:
ЦБ-00008049
2
159.99 руб.
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Бумага глянцевая двухстороняя"Пионы", 0,5 х 0,7 м
Артикул:
ЦБ-00008131
3
79.99 руб.
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Бумага упаковочная глянцевая «Нежность», 60 × 90 см
Артикул:
ЦБ-00008115
2
79.99 руб.
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Новости
Переезд магазина!
31.03.2026
Магазин на Энгельса 28 переезжает в тц Leo Mall по адресу ул. Планерная 59, 2 этаж. Магазин по адресу - Энгельса 28 работает до 12.04 в стандартном режиме с 10 до 22.00 ..
Снижен порог бесплатной доставки!
10.12.2025
Теперь от 4000 р доставка в зелёной зоне бесплатная! В зону входят: Санкт-Петербург, Пушкин, Славянка, Колпино, Кудрово, Янино, Мурино, Парголово Стоимость доставки при заказе до 4000 рублей..
Уведомление об изменениях в условиях доставки
27.01.2025
Уведомление об изменениях в условиях доставки Уважаемые партнёры! Сообщаем об изменениях в условиях доставки заказов, которые вступают в силу с 28.01.2025. Эти изменения направлены на улучшение ..
Дарим подарки при покупке сыра!!!
01.12.2024
Сеть магазинов для кондитеров "ТортДеко" проводит классную акцию с подарками! При покупке от 3 кг сыра Cremette в подарок вы получаете набор кондитерских лопаток! Фасовка может бы..
Объявляем старт распродажи!
15.05.2024
Готовимся к летнему сезону! Бенто боксы их кукурузного крахмала с приятными скидками К128 - 28 р (вместо 35 р) https://tortdeko.ru/upakovka/korobki-dlya-tortov/k128-korobka-dlya-bento-torta-i..
Майские скидки на белые коробочки!
15.05.2024
Не упустите - 30 % на белые коробки для зефира, конфет, пряников и тд. https://tortdeko.ru/upakovka/ ..
Кокосовые скидки
15.05.2024
Очень вкусные цены на продукцию из кокоса! Кокосовые чипсы, 50 г - 68 р (вместо 98 р) Кокосовая стружка «Medium», 100 г - 69 р (вместо 99 р) Кокосовая стружка мелкая, Fine 100г - 59 р (вместо..
!! 50% скидка на весь пасхальный ассортимент !!
28.04.2024
С 28.04 стартует наша большая распродажа пасхального ассортимента. Успейте приобрести товары с двойной выгодой! -50% на акриловые топперы, пластиковые формы, трафареты -40% на силикон, подстав..
31.12 доставок нет!
27.12.2023
!!Дорогие покупатели, информируем, что наша доставка будет осуществляться до 30.12‼️ 31.12 доставок нет! Напоминаем, что, заказы на север и в центр города, а также юго-запад, оформленные до 20.0..
Открытие 4 магазина!
15.12.2023
Дорогие покупатели, спешим сообщить, что наш 4 магазин начинает работу с ПОНЕДЕЛЬНИКА 18.12.23 года. Мы находимся по адресу Пр. Ветеранов 167, трк Сквер, 2 этаж, напротив Озон. Подняться можно как ..