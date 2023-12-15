ТортДеко - Магазин для кондитера

Популярные категории товаров для кондитера

Бумажные формы для куличей

Бумажные формы для куличей

1 сентября

1 сентября

Вафельные рожки и стаканчики

Вафельные рожки и стаканчики

Все для Моти

Все для Моти

День рождения

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Для мороженого

Для мороженого

Кондитерские мешки и насадки

Кондитерские мешки и насадки

Коробки для тортов

Коробки для тортов

Красители и кандурины

Красители и кандурины

Литература для кондитера

Литература для кондитера

Металлические формы

Металлические формы

Молды, плунжеры и печати

Молды, плунжеры и печати

Молочная продукция

Молочная продукция

Пакеты

Пакеты

Пасха

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Пищевая печать

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Подложки

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Свадьба

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Свечи и фонтаны

Свечи и фонтаны

Силиконовые формы

Силиконовые формы

Сублимация, цукаты

Сублимация, цукаты

Товары под заказ (2-4 дн)

Товары под заказ (2-4 дн)

Топперы

Топперы

Топперы

Топперы

Упаковка

Упаковка

Фальш-ярусы

Фальш-ярусы

Фруктовые и ягодные пюре

Фруктовые и ягодные пюре

Шоколад и какао

Шоколад и какао

Ягоды и фрукты

Ягоды и фрукты

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Новости

Переезд магазина!

Переезд магазина!

31.03.2026

Магазин на Энгельса 28 переезжает в тц Leo Mall по адресу ул. Планерная 59, 2 этаж.  Магазин по адресу - Энгельса 28 работает до 12.04 в стандартном режиме с 10 до 22.00     ..
Снижен порог бесплатной доставки!

Снижен порог бесплатной доставки!

10.12.2025

Теперь от 4000 р доставка в зелёной зоне бесплатная!  В зону входят: Санкт-Петербург, Пушкин, Славянка, Колпино, Кудрово, Янино, Мурино, Парголово Стоимость доставки при заказе до 4000 рублей..
Уведомление об изменениях в условиях доставки

Уведомление об изменениях в условиях доставки

27.01.2025

Уведомление об изменениях в условиях доставки Уважаемые партнёры! Сообщаем об изменениях в условиях доставки заказов, которые вступают в силу с 28.01.2025. Эти изменения направлены на улучшение ..
Дарим подарки при покупке сыра!!!

Дарим подарки при покупке сыра!!!

01.12.2024

Сеть магазинов для кондитеров "ТортДеко" проводит классную акцию с подарками!  При покупке от 3 кг сыра Cremette в подарок вы получаете набор кондитерских лопаток!  Фасовка может бы..
Объявляем старт распродажи!

Объявляем старт распродажи!

15.05.2024

Готовимся к летнему сезону! Бенто боксы их кукурузного крахмала с приятными скидками К128 - 28 р (вместо 35 р) https://tortdeko.ru/upakovka/korobki-dlya-tortov/k128-korobka-dlya-bento-torta-i..
Майские скидки на белые коробочки!

Майские скидки на белые коробочки!

15.05.2024

Не упустите - 30 % на белые коробки для зефира, конфет, пряников и тд. https://tortdeko.ru/upakovka/   ..
Кокосовые скидки

Кокосовые скидки

15.05.2024

Очень вкусные цены на продукцию из кокоса! Кокосовые чипсы, 50 г - 68 р (вместо 98 р) Кокосовая стружка «Medium», 100 г - 69 р (вместо 99 р) Кокосовая стружка мелкая, Fine 100г  - 59 р (вместо..
!! 50% скидка на весь пасхальный ассортимент !!

!! 50% скидка на весь пасхальный ассортимент !!

28.04.2024

С 28.04 стартует наша большая распродажа пасхального ассортимента. Успейте приобрести товары с двойной выгодой! -50% на акриловые топперы, пластиковые формы, трафареты -40% на силикон, подстав..
31.12 доставок нет!

31.12 доставок нет!

27.12.2023

!!Дорогие покупатели, информируем, что наша доставка будет осуществляться до 30.12‼️ 31.12 доставок нет! Напоминаем, что, заказы на север и в центр города, а также юго-запад, оформленные до 20.0..
Открытие 4 магазина!

Открытие 4 магазина!

15.12.2023

Дорогие покупатели, спешим сообщить, что наш 4 магазин начинает работу с ПОНЕДЕЛЬНИКА 18.12.23 года. Мы находимся по адресу Пр. Ветеранов 167, трк Сквер, 2 этаж, напротив Озон. Подняться можно как ..